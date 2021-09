I nuovi casi Covid in Puglia sono 138 con 4 decessi. Ricoveri sotto quota 200, calano anche gli attualmente positivi

Sono 138 i nuovi casi Covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 23 settembre 2021. Su 12,.280 test eseguiti, il tasso di positività odierno è dell'1,12%, in calo rispetto all'1,78% fatto registrare giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 22 casi nel Barese, 33 nella Bat, 16 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 41 nel Leccese, 8 nel Tarantino. Al totale vanno tolti due casi precedentemente categorizzati tra i residenti fuori regione. Quattro i decessi delle ultime 24 ore, per un totale, da inizio epidemia, di 6.772.

Le persone attualmente positive scendono a 3.024 (-24 rispetto al ieri). In calo anche i ricoverati complessivi: il totale odierno è di 198 (-3), di cui 176 in aree non critiche (-5) e 22 in terapia intensiva, questi ultimi, invece, in leggero aumento (+2). Dall'inizio dell'epidemia sono 267.705 i casi totali su 3.585.305 test eseguiti con 257.909 persone guarite. Il bollettino odierno è consultabile a questo link.