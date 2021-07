In Puglia 138 nuovi casi Covid e zero decessi. I ricoveri totali sono 90 (+1 rispetto a ieri)

In particolare si segnalano 37 nuovi casi in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Tre casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti

Sono 138 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 24 luglio 2021. Il tasso di positività odierno, su ben 13.134 test eseguiti, è dell'1,05%, in calo rispetto all'1,18% di sabato scorso quando vi furono solo 6.700 tamponi

In particolare si segnalano 37 nuovi casi in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Tre casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Anche oggi mon sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test. Ad oggi 246.148 sono i pazienti guariti mentre salgono a 2.073 i casi attualmente positivi (ieri erano 1.976). I ricoverati sono 90, uno in più di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.885 così suddivisi: 95.557 nella provincia di Bari, 25.694 nella Bat, 19.992 nella provincia di Brindisi, 45.350 nella provincia di Foggia, 27.386 nella provincia di Lecce, 39.688 nella provincia di Taranto, 836 attribuiti a residenti fuori regione, 382 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24.7.2021 è disponibile a questo link.