In Puglia stabile la curva dei contagi: altri 273 casi Covid e due decessi. Calano i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 273 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 24 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 22.533 test effettuati, è dell'1,21%, in calo rispetto all'1,71% fatto registrare mercoledì scorso. Nel dettaglio si segnalano 69 nuovi positivi nel Barese, 13 nella Bat, 40 nel Brindisino, 45 in provincia di Foggia, 53 nel Leccese, 52 nel Tarantino, 3 tra residenti fuori regione. Dal computo sono stati tolti 2 casi precedentemente tra quelli di 'provincia in definizione'. Due i decessi nelle ultime 24 ore in Puglia.

Gli attualmente positivi calano a 3.910 (ieri erano 3.948). In discesa anche i ricoveri: al momento, negli ospedali della regione, vi sono 162 pazienti (-6 rispetto a ieri), di cui 144 in aree non critiche (-7) e 18 in terapia intensiva (+1). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 277.988 casi Covid su 4.656.738 di test eseguiti con 267.198 persone guarite e 6.880 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.