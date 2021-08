Individuati altri 327 casi Covid in Puglia. Due decessi nelle ultime 24 ore, salgono ancora i ricoverati

Il tasso di positività odierno, su 14.924 test eseguiti, è del 2,19%, in calo rispetto al 2,46% fatto rgistrare mercoledì scorso in condizioni simili per arco settimanale

Sono 327 i nuovi casi Covid scoperti in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 25 agosto 2021. Il tasso di positività odierno, su 14.924 test eseguiti, è del 2,19%, in calo rispetto al 2,46% fatto rgistrare mercoledì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

In dettaglio si segnalano 101 nuovi casi nel Barese, 113 nella Bat, 15 nel Brindisino, 19 nel Foggiano, 50 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione e 5 per provincia in corso di definizione. Due i decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 6.697.

Le persone attualmente positive sono 4.550 (ieri erano 4.572) mentre salgono a 242 i ricoverati totali (+10) di cui 217 nei reparti ordinari (+10) e 25 in terapia intensiva (invariato). In tutto sono 262.141 i casi totali su 3.207.447 di test eseguiti con 250.894 persone guarite.

