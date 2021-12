Boom di casi Covid in Puglia: 1.671 (con oltre 40mila test). I ricoveri restano stabili

Impennata di casi Covid, in Puglia, con 1.671 nuovi contagi registrati nel bollettino del 25 dicembre 2021 fornito dalla Regione Puglia. Una cifra alimentata anche dal numero di tamponi, 40.295, per un tasso di positività al 4,15%, in netta risalita rispetto al 2,7% fatto registrare 7 giorni fa.

Nel dettaglio, si segnalano 497 casi nel Barese, 263 nel Brindisino, 239 nel Foggiano, 332 nel Leccese, 152 nel Tarantino, 42 per residenti fuori regione e 5 per provincia in definizione. Quattro i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Il numero delle persone attualmente positive supera quota diecimila (10.864 rispetto alle 9.469 di ieri). I ricoverati, al momento, sono 197 (+2 rispetto a ieri), di cui 172 in area non critica (+4) e 25 in terapia intensiva (-2).

Da inizio pandemia in Puglia vi sono stati 292.663 casi Covid su 5.403.620 test con 274.847 persone guarite e 6.952 decessi. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.