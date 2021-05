Altri 314 casi Covid e 28 decessi in Puglia. Scendono ancora i ricoverati: sono 847

In Puglia sono stati registrati 314 nuovi casi covid su 9.289 test effettuati, secondo il bollettino regionale per il 25 maggio. Il tasso di positività è del 3,38% sostanzialmente stabile rispetto al 3,48% fatto registrare martedì scorso in un contesto simile per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 113 nuovi casi in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella Bat, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Sono stati riportati altri 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test. Ad oggi 212.082 sono i pazienti guariti mentre scendono a 30.633 i casi attualmente positivi (ieri erano 31.769). I ricoveri calano a 847 (ieri erano 903) Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.143, così suddivisi: 94.233 nella provincia di Bari, 25.009 nella Bat, 19.112 nella provincia di Brindisi, 44.556 nella provincia di Foggia, 26.209 nella provincia di Lecce, 38.847 nella provincia di Taranto, 793 attribuiti a residenti fuori regione, 384 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 25.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/CbCHD