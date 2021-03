Ancora una volta oltre 2mila casi Covid in un giorno in Puglia. Il tasso di positività è al 15,87%

Registrati altri 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. I ricoveri totali salgono leggermente a 1995 (+7 rispetto a ieri)

In Puglia sono stati segnalati 2033 nuovi casi di Covid su 12807 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 25 marzo 2021. Il tasso di positività è del 15,87%, in netta diminuzione rispetto al 18,57% di giovedì scorso quando si era raggiunto il picco di 2088 casi a fronte di meno tamponi.

Nel dettaglio, vi sono stati 858 nuovi contagi in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella Bat, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Registrati altri 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. I ricoveri totali salgono leggermente a 1995 (+7 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test: 133.996 sono i pazienti guariti mentre 44.177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 182.779 così suddivisi: 71.865 nella provincia di Bari, 18.108 nella Bat, 13.193 nella provincia di Brindisi, 34.223 nella provincia di Foggia, 16.734 nella provincia di Lecce, 27.683 nella provincia di Taranto, 661 attribuiti a residenti fuori regione, 312 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 25.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/kEbub