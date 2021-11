Stabile la (bassa) curva Covid in Puglia: scoperti 233 nuovi casi, il tasso di positività scende sotto l'1%

Sono 233 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 25 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 23.525 test effettuati, è dello 0,99%, in calo rispetto allo 1,09% di giovedì scorso quando, curiosamente, vennero rilevati lo stesso numero di casi odierno ma con circa 21.500 tamponi.

In particolare, si segnalano 44 nuovi casi nel Barese, 21 nella Bat, 38 nel Brindisino, 69 nel Foggiano, 36 nel Leccese, 23 nel Tarantino e 2 per residenti fuori regione. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso.

Il totale degli attualmente positivi scende, rispetto a ieri, a 3.830 (-80). Stabili i ricoveri, a quota 162: al momento vi sono 143 persone in aree non critiche (-1) e 19 in terapia intensiva (+1). Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 278.221 casi Covid su 4.680.263 test eseguiti, con 267.510 persone guarite e 6.881 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.