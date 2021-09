In Puglia 186 nuovi casi Covid e un decesso. Tasso di positività all'1'26%

Il bollettino del 25 settembre. In leggera crescita i ricoverati nelle aree non critiche. Stabili le terapie intensive

Sono 186 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 25 settembre 2021. Il tasso di positività registrato, su 14.682 test giornalieri, è dell'1,27%, in leggero aumento rispetto all'1,03% fatto registrare sabato scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio, si registrano 65 nuovi casi nel Barese, 28 nella Bat, 8 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 24 nel Leccese, 26 nel Tarantino e 6 per provincia di definizione. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Scendono a 2.908 le persone attualmente positive, 70 in meno di ieri. Crescono i ricoverati: oggi sono 190 (+3) di cui 171 (+3) in aree non critiche e 19 in terapia intensiva (invariato).

Complessivamente sono 268.048 casi totali su 3.613.017 test eseguiti con 258.364 persone guarite e 6.776 persone decedute