Nuovo record di contagi giornalieri in Puglia: 2161 positivi in ventiquattro ore. Stabili i ricoveri

Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: i contagi rilevati nelle ultime 24 ore hanno toccato quota 2161 su 12.135 test eseguiti, secondo il bollettino epidemiologico regionale. Il tasso di positività dei tamponi è del 17,81%, in deciso aumento rispetto al 15,3% di venerdì scorso.

Nel dettaglio vi sono stati: 817 nuovi casi in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella Bat, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sull'aumento dei contagi è intervenuto l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, che ha chiesto ancora una volta ai pugliesi di rispettare le misure di contenimento delle infezioni.

Sono stati registrati 41 decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test. Ad oggi 135.498 sono i pazienti guariti mentre salgono a 44.796 i casi attualmente positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati, 1997, +2 rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941 così suddivisi: 72.682 nella provincia di Bari, 18.268 nella Bat, 13.369 nella provincia di Brindisi, 34.605 nella provincia di Foggia, 16.977 nella provincia di Lecce, 28.064 nella provincia di Taranto, 669 attribuiti a residenti fuori regione, 307 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/BaK4i

