Salgono i contagi Covid in Puglia: boom di tamponi, 278 positivi e 3 decessi. Tasso di positività all'1,12%

Sono 278 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 26 ottobre 2021. Altissimo il numero di tamponi giornalieri, ben 24.823, che porta il tasso di positività odierno all'1,12%, più del doppio rispetto allo 0,55% fatto registrare martedì scorso.

In particolare si segnalano 67 nuovi casi nel Barese, 17 nella Bat, 18 nel Brindisino, 66 nel Foggiano, 37 nel Leccese e 75 nel Tarantino. Dal computo totale odierno vanno tolti 2 casi precedentemente inquadrati per provincia ancora in definizione. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive salgono a 2.447 (ieri erano 2.358). In calo, invece, i ricoveri, a quota 147 (-3): 129 sono nei reparti ordinari (-3) mentre 18 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). Da inizio epidemia sono 271.816 i casi totali su 4.091.748 test eseguiti con 262.541 persone guarite e 6.828 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.