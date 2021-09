Sotto l'1% il tasso di positività giornaliero Covid in Puglia. Individuati altri 139 casi, un decesso nelle ultime 24 ore

In particolare, si segnalano 49 nuovi casi nel Barese, 7 nella Bat, 16 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 61 nel Leccese e 1 per residenti fuori regione

Sono 139 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo i numeri del bollettino epidemiologico regionale del 26 settembre 2021. A fronte di 14.966 test effettuati, il tasso di positività odierno è dello 0,93%, in calo rispetto all1,22% fatto registrare domenica scorsa in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 49 nuovi casi nel Barese, 7 nella Bat, 16 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 61 nel Leccese e 1 per residenti fuori regione. Nelle ultime 24 ore è stata registrata una nuova vittima. Salgono a 2.942 le persone attualmente positive (ieri erano 2.908). Sul fronte ricoveri il totale odierno è a 185 (-5 rispetto a ieri) di cui 166 nei reparti ordinari (-5) e 19 in terapia intensiva (dato stabile). Ad oggi sono i 268.187 casi totali su 3.627.983 test eseguiti con 258.468 persone guarite e 6.777 decedute. Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile a questo link.