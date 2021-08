In Puglia scoperti altri 307 casi Covid e tre decessi. In leggero calo le terapie intensive

In particolare, si segnalano 41 nuovi casi nel Barese, 76 nella Bat, 20 nel Brindisino, 44 nel Foggiano, 83 nel Leccese, 33 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 4 per provincia di definizione

Sono 302 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico del 27 agosto 2021 fornito dalla Regione. Il tasso di positività odierno, su 13.248 test eseguiti, è del 2,28%, in leggero calo rispetto al 2,45% fatto registrare venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale. In particolare, si segnalano 41 nuovi casi nel Barese, 76 nella Bat, 20 nel Brindisino, 44 nel Foggiano, 83 nel Leccese, 33 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 4 per provincia di definizione.

Tre i nuovi decessi per un totale da inizio epidemia a quota 6.701. Salgono a 4.596 le persone attualmente positive (ieri erano 4.547). I ricoveri totali sono 257 (+5) con 235 persone in area non critica (+7) e 22 nelle terapie intensive (-1). Complessivamente i casi totali sono 262.727 su 3.234.160 test eseguiti e con 251.430 persone guarite

Suddividendo i contagi su base provinciale vi sono stati, da inizio pandemia, 97.144 casi nel Barese, 27.288 nella Bat, 20.796 nel Brindisino, 46.353 nel Foggiano. 29.429 nel Leccese, 40.324 nel Tarantino, 952 per residenti fuori regione e 441 per provincia di definizione.

