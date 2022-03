In Puglia altri 6.145 casi Covid e due decessi. In discesa il tasso di positività rispetto a sette giorni fa

Sono 6.145 i nuovi casi Covid in Puglia rilevati dal bollettino epidemiologioco regionale del 27 marzo 2022. Il tasso di positività odierna, basato su 33.742 casi giornalieri, è del 18,21%, in calo rispetto al 20,53% di una settimana fa, quando vi furono circa 6.400 casi su oltre 31mila test.

In particolare, si segnalano 1.847 casi nel Barese, 454 nella Bat, 559 nel Brindisino, 759 nel Foggiano, 1.714 nel Leccese, 771 nel Tarantino, 49 per residenti fuori regione, 12 per provincia in definizione. Due i decessi riportati nella Regione nelle ultime 24 ore.

Scendono a 115.812 le persone attualmente positive (ieri erano 116.334). I pazienti al momento ricoverati sono complessivamente 662 (+10 rispetto al giorno prima), di cui 627 in area non critica (+7) e 35 in terapia intensiva (+3). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 889.418 casi Covid su 9.583.701, test eseguiti, con 765.683 persone guarite e 7.923 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.