In Puglia altri 13 decessi e 7.855 casi Covid. Tornano a salire i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 7.855 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 28 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 69.159 casi rilevati, è dell'11,36%, in leggero calo rispetto all'11,69% fatot registrare venerdì scorso quando vi furono 8.423 casi su circa 72mila test.

In particolare, si segnalano 2.370 nuovi casi nel Barese, 807 nella Bat, 758 nel Brindisino, 1.268 nel Foggiano, 1.581 nel Leccese, 991 nel Tarantino, 36 per residenti fuori regione, 44 per provincia in definizione. Tredici i decessi riportati nella regione nelle ultime 24 ore

Salgono a 128.440 le persone attualmente positive (ieri erano 126.896). Incremento anche per i ricoveri a quota 796 (+32): tra questi 731 sono in area non critica (+33) e 65 in terapia intensiva (-1). Da inizio pandemia in Puglia sono 586.407 i casi Covid su 7.561.201 test eseguiti, con 450.777 persone guarite e 7.190 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.