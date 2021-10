In Puglia scoperti altri 215 casi Covid. Tasso di positività allo 0,99%, nessun decesso nelle ultime 24 ore

In Puglia sono stati individuati 215 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 28 ottobre 2021. Il tasso di positività odierno, su 21.665 test effettuati, è dello 0,99%, in aumento rispetto allo 0,78% fatto registrare giovedì scorso con un numero sostanzialmente simile di tamponi (circa 21.300).

In particolare si segnalano 36 nuovi casi nel Barese, 16 nella Bat, 27 nel Brindisino, 57 nel Foggiano, 42 nel Leccese, 36 nel Tarantino e uno per provincia ancora in definizione. Nessun decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore.

I casi attualmente positivi salgono a 2.682, in aumento rispetto a ieri di 150 unità. Le persone al momento ricoverate sono 150 (ieri erano 146) di cui 131 nelle aree non critiche (-3) e 19 in terapia intensiva (+1). Da inizio epidemia sono 272.296 i casi totali su 4.134.830 test eseguiti con 262.782 persone guarite e 6.832 persone decedute. Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile a questo link.