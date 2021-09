Scoperti altri 125 casi Covid in Puglia. Sei decessi nelle ultime 24 ore, in calo ricoveri ed attualmente positivi

Sono 125 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, in base al bollettino epidemiologico regionale del 28 settembre 2021. A fronte di 13.458 test giornalieri, il tasso di positività odierno è dello 0,93% in aumento rispetto allo 0,76% fatto registrare martedì scorso, in condizioni simili per arco settimanale, ma pur sempre sotto l'1%

In particolare, si segnalano 29 nuovi casi nel Barese, 26 nella Bat, 9 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 25 nel Leccese e 18 nel Tarantino. Quattro casi, precedentemente non identificati in base alla provincia, sono stati tolti dal database. Sei i decessi registrati, per un totale da inizio pandemia di 6.785. Le persone attualmente positive scendono di 67 unità a quota 2.799. In calo anche i ricoverati: complessivamente sono 171 (-11) di cui 156 in area non critica (-8) e 15 in terapia intensiva (-3).

Ad oggi sono 268.369 i casi totali su 3.647.725 con 258.785 persone guarite. Il bollettino epidemiologico regionale di oggi è disponibile a questo link.