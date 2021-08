Individuati 198 nuovi casi Covid in Puglia, tasso di positivi sotto il 2%. Risalgono le terapie intensive (+3)

Nel dettaglio sono stati scoperti 37 nuovi casi in provincia di Bari, 50 nella Bat, 16 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 64 nel Leccese, 5 nel Tarantino e 4 per residenti fuori regione

Sono 198 i nuovi casi Covid in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale di domenica 29 agosto. Su 10.156 test effettuati, il tasso di positività odierno è dell'1,95%, in leggero calo rispetto al 2,07% fatto registrare domenica scorsa in condizioni simili per arco settimanale, seppur con circa 2mila test in più.

Nel dettaglio sono stati individuati 37 nuovi casi in provincia di Bari, 50 nella Bat, 16 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 64 nel Leccese, 5 nel Tarantino e 4 per residenti fuori regione. Una persona è deceduta: il totale dei morti in Puglia da inizio pandemia è di 6.503.

Attualmente vi sono 4.683 persone positive (+37), I ricoveri salgono a 366 (+6) con 241 in aree non critiche (+3) e 25 in terapia intensiva (+3). Complessivamente sono 263.229 i casi totali di Covid registrati da inizio pandemia su 3.259.637 di test eseguiti e 251.843 sono i guariti.

