Altri 4.223 casi Covid in Puglia e due decessi. Diminuisce il tasso di positività rispetto a 7 giorni fa

In Puglia sono stati registrati altri 4.223 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 29 aprile 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 23.955 test, è del 17,63%, in calo rispetto al 20,08% fatto registrare una settimana fa quando vi furono 5.803 casi su 28.893 tamponi.

In particolare, si segnalano 1.490 nuovi casi nel Barese, 280 nella Bat, 457 nel Brindisino, 576 nel Foggiano, 756 nel Leccese, 609 nel Tarantino, 38 per residenti fuori regione e 17 per provincia in corso di definizione. Due persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Puglia.

Le persone attualmente positive scendono a 105.118 (ieri erano 105.449). In leggero aumento i pazienti al momento ricoverati, a quota 585 (+5), dei quali 558 in area non critica (+1) e 27 in terapia intensiva (+4).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.062.351 casi Covid su 10.526.882 test eseguiti, con 948.975 persone guarite e 8.258 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.