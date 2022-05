In Puglia cala ancora la curva dei casi Covid: 956 nuovi contagi e tasso di positività sotto il 10%

In Puglia sono stati individuati 956 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico del 29 maggio 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 10.035 test, è del 9,53%, in calo rispetto al 9,7 di una settimana fa, quando vi furono 1.184 casisu 12.209 test.

In particolare, si segnalano 305 nuovi casi nel Barese, 61 nella Bat, 88 nel brindisino, 115 nel Foggiano, 236 nel Leccese, 128 nel Tarantino, 9 per residenti fuori regione e 4 per provincia in definizione. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore in Puglia.

Scendono a 27.008 le persone attualmente positive (ieri erano 27.384). Calano anche i ricoverati, al momento 314 (-5), di cui 302 in area non critica (-6) e 12 in terapia intensiva (-1). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.131.100 casi Covid su 11.007.208 test eseguiti, con 1.095.600 persone guarite e 8.492 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.