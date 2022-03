Covid, in Puglia impennata di casi: quasi 11mila positivi e 10 decessi

In Puglia sono 10.805 i nuovi casi Covid registrati in Puglia su un totale di 48.726 test effettuati. E' quanto emerge dal bollettino del 29 marzo, che vede anche un totale di 10 decessi e un tasso di positività al 22,17%, in leggera diminuzione rispetto a una settimana. Nel Barese rimane la maggioranza dei casi (3353), questi invece i positivi nelle altre province: provincia di Bat: 768, provincia di Brindisi: 979, provincia di Foggia: 1.358, provincia di Lecce: 2.838, provincia di Taranto: 1.431. Sono 47 invece i residenti fuori regione e 31 per provincia in via di definizione.

Crescono gli attualmente positivi (116.924 contro i 116.328 di ieri), i guariti (778.153) e le persone ricoverate, che oggi sono 691 in area non critica e 38 in terapia intensiva (664 erano ieri). Il bollettino è disponibile a questo link. I casi totali per provincia sono:

Provincia di Bari: 292.683

Provincia di Bat: 84.594

Provincia di Brindisi: 82.645

Provincia di Foggia: 136.624

Provincia di Lecce: 178.330

Provincia di Taranto: 118.746

Residenti fuori regione: 6.472

Provincia in definizione: 2.920