Scoperti altri 233 casi Covid in Puglia, tasso di positività in leggera salita (all'1,19%). Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 233 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 29 ottobre 2021. Il tasso di positività, su 19.608 test effettuati, è dell'1,19%, in aumento rispetto all'1,02% fatto registrare venerdì scorso con circa 900 tamponi in più effettuati.

In particolare, si segnalano 43 nuovi casi nel Barese, 6 nella Bat, 11 nel Brindisino, 62 nel Foggiano, 36 nel Leccese, 74 nel Tarantino e 1 per residenti fuori regione. Non si segnalano decessi nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi crescono a quota 2.843 (ieri erano 2.682) mentre resta ancora bassa la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono al momento 149, (-1 rispetto al giorno prima). Di questi 132 sono nelle aree non critiche (+1) e 18 nelle terapie intensive (-2). Da inizio epidemia in Puglia sono stati individuati 272.529 casi totali su 4.154.438 test eseguiti con 262.854 persone guarite e 6.832 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.