In Puglia 152 nuovi casi Covid (77 tra Bari e provincia). Netto calo degli attualmente positivi sotto quota 2700

In Puglia sono stati individuati 152 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 29 settembre 2021. Il tasso di positività odierno, a fronte di 14.230 test effettuati, è dell'1,07%, in calo rispetto all'1,59% fatto registrare mercoledì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 77 nuovi casi nel Barese, 6 nella Bat, 3 nel Brindisino, 26 nel Foggiano, 40 nel leccese, 7 nel Tarantino. A questi vanno tolti 1 un caso precedentemente inserito nell'elenco dei fuori regione e 6 collocati per provincia din definizione. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore, portando il totale da inizio epidemia a 6.786

Le persone attualmente positive calano a 2.643 (ieri erano 2.799). Sul fronte ricoveri l'occupazione odierna riguarda 163 pazienti (-8 rispetto al giorno prima) di cui 147 in aree non critiche (-9) e 16 in terapia intensiva (+1). Complessivamente, da inizio epidemia, i casi totali sono 268.521 su 3.661.955 test eseguiti e 259.092 le persone guarite. Il bollettino pugliese Covid è disponibile a questo link.