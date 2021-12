In Puglia 291 casi Covid in più e tre nuovi decessi. Calano i ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

Sono 291 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 3 dicembre 2021. Il tasso di positività odierno, basato su 21.632 test effettuati, è dell'1,36%, in leggero aumento rispetto all'1,2% di venerdì scorso.

In particolare, si segnalano 72 nuovi casi nel Barese, 5 nella Bat, 8 nel Brindisino, 93 nel Foggiano, 43 nel Leccese, 69 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione. Al totale è stato tolto un caso precedentemente catalogato per 'provincia in definizione'. Tre, invece, le persone decedute in Puglia nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi salgono a 4.355 (ieri erano 4.250). Al momento i ricoverati complessivi sono 146 (-6 rispetto a ieri), di cui 126 in area non critica (-5) e 20 nelle terapie intensive (-1). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 280.347 casi Covid su 4.844.995 test eseguiti con 269.100 persone guarite e 6.892 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.