I nuovi casi Covid in Puglia sono 338 di cui 52 nel Barese. In calo ricoveri ordinari e terapie intensive

Sono 338 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 3 settembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 14.743 test eseguiti, è del 2,29%, sostanzialmente invariato rispetto al 2,28% fatto registrare venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale. Nel dettaglio, si segnalano 52 nuovi casi nel Barese, 111 nella Bat, 8 nella provincia di Brindisi, 20 nel Foggiano, 115 nel Leccese, 17 nel Tarantino, 6 per residenti fuori regione e 9 per provincia di definizione.

Tre le persone decedute nelle ultime 24 ore, con il totale da inizio pandemia che sale a 6.717. Le persone attualmente positive scendono a 4.383 (ieri erano 4.419). In calo anche i ricoverati a quota 248 (-8) con 228 persone in reparti ordinari (-4) e 20 nelle terapie intensive (-4).

Ad oggi sono 264.399 i casi totali in Puglia su 3.327.048 test eseguiti e 253.299 sono le persone guarite. Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile a questo link.