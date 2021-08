Scoperti 105 nuovi casi Covid in Puglia (15 nel Barese). Tre decessi nelle ultime 24 ore

Le persone attualmente positive sono 4.701 (ieri erano 4.683). I ricoverati totali salgono a 275 (+9) di cui 251 in reparti ordinari (+10) e 24 in terapia intensiva (-1)

Sono 105 i nuovi casi Covid in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 30 agosto 2021. Su un totale di 6.632 test effettuati il tasso di positività è dell'1,58%, in calo rispetto all'1,98% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 15 nuovi casi nel Barese, 3 nella Bat, 45 nel Foggiano, 43 nel Leccese e 2 nel Tarantino con un caso in meno tra quelli per provincia di definizione. Tre i decessi per un totale da inizio epidemia di 6.706.

Le persone attualmente positive sono 4.701 (ieri erano 4.683). I ricoverati totali salgono a 275 (+9) di cui 251 in reparti ordinari (+10) e 24 in terapia intensiva (-1). I casi totali raggiungono quota 263.334 su 3.266.269 di test eseguiti e 251.927 persone guarite.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link.