In Puglia altri 1527 casi Covid, tasso di positività al 12,48%. Salgono ancora i ricoveri

In Puglia sono stati registrati 1527 nuovi casi di Covid su 12234 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 30 marzo 2021. Il tasso di positività è del 12,48%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,42% di sette giorni fa, in contesto settimanale simile (in quel caso vi furono mille tamponi circa in più). Salgono a 2127 (+27) i pazienti ricoverati nei reparti Covid.

Nel dettaglio, suddividendo per zone i casi rilevati, si segnalano 521 nuovi contagi in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella Bat, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati segnalati 35 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.857.302 test. As oggi sono 139.513 i pazienti guariti mentre 46.776 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 191.050 così suddivisi: 74.934 nella provincia di Bari, 18.749 nella Bat, 13.908 nella provincia di Brindisi, 35.393 nella provincia di Foggia, 17.850 nella provincia di Lecce, 29.210 nella provincia di Taranto, 682 attribuiti a residenti fuori regione, 324 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 30.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/njYxK

