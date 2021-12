Ultimo dell'anno da record negativo per il Covid in Puglia: oltre 100mila test 5807 nuovi casi e 19 decessi

L'ultimo bollettino Covid del 2021 in Puglia fa registrare il record di 5,807 nuovi casi e ben 19 persone decedute, secondo i numeri forniti dalla Regione. Il tasso di positività odierno, sul numero di tamponi mai raggiunto prima d'ora, di 104.288 tamponi effettuati, è del 5,57%, nettamente in aumento rispetto all1,46% fatto registrare la Vigilia di Natale su oltre 45mila test.

In particolare, si segnalano 1990 nuovi casi nel Barese, 520 nella Bat, 611 nel Brindisino, 900 nel Foggiano, 1217 nel leccese, 421 nel Tarantino, 130 per residenti fuori regione e 18 per provincia di definizione.

Salgono a 24.510 le persone attualmente positive in Puglia (ieri erano 19,740). Supera quota 300 la quota delle persone attualmente ricoverate, attestandosi a 307 (ieri erano 271). In particolare vi sono 276 persone in area non critica (+35) e 31 in terapia intensiva (+1).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 309.157 casi Covid su 5.762.521 test eseguiti con 277.660 persone guarite e 6.987 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.