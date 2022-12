In Puglia 1.944 casi e tre decessi. Aumentano attualmente positivi e ricoverati

In Puglia sono stati individuati 1.944 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 31 dicembre 2022. Il tasso di positività odierna 23,94%. In particolare vi sono stati 612 casi nel Barese, 138 nella Bat, 192 nel Brindisino, 245 del Foggiano, 428 nel Leccese, 293 nel Tarantino, 33 tra residenti fuori regione e 3 in provincia di definizione.

Tre persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Puglia. Le persone attualmente positive sono 16.347 (ieri erano 15.736). I ricoverati sono 278 (+13), di cui 264 in area non critica (+12) e 14 in terapia intensiva (+1). Il bollettino odierno è disponibile a questo link.