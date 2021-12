In Puglia 369 nuovi casi Covid. Tasso di positività all'1,58%, risalgono i ricoveri

Sono 369 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 4 dicembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 23.422 test effettuati, è dell'1,58%, in aumento rispetto all'1,47% fatto registrare sabato scorso.

Nel dettaglio vi sono 88 nuovi casi nel Barese, 10 nella Bat, 61 nel Brindisino, 105 nel Foggiano, 50 nel Leccese, 49 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione e 1 per provincia in definizione. Due, invece, le persone morte in Puglia nelle ultime 24 ore.

Salgono a 4.498 le persone attualmente positive (ieri erano 4.355). In salita anche i ricoveri: al momento vi sono 154 persone in ospedale (+8 rispetto a ieri), delle quali 133 in area non critica (+7) e 21 in terapia intensiva (+1). Da inizio pandemia in Puglia vi sono stati 280.716 casi Covid su 4.868.417 di test eseguiti con 269.324 di persone guarite e 6.894 decedute.