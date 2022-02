In Puglia 6.558 casi e 23 nuovi decessi. Calano gli attualmente positivi, in risalita i ricoveri

In Puglia sono stati rilevati 6.558 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 4 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, su 48.516 test effettuati, è del 13,52%, in aumento rispetto all11,36% fatto registrare venerdì scorso quando vi furono 7.855 casi su circa 70mila test

Nel dettaglio, si segnalano 1.913 nuovi casi nel Barese, 569 nella Bat, 583 nel Brindisino, 1.000 nel Foggiano, 1.700 nel Leccese, 708 nel Tarantino, 54 per residenti fuori regione e 31 per provincia di definizione. Ventitré i decessi segnalati nelle ultime 24 ore in Puglia.

In calo gli attualmente positivi, scesi a quota 109.756 (oero erano 117.251). In netta salita, invece, i ricoverati: al momento sono 813 (+70 in un giorno): di questi 747 sono in area non critica (ieri erano 683) e 66 in terapia intensiva (+6).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 631.733 casi Covid su 7.924.368 test eseguiti, con 514.671 persone guarite e 7.306 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.