In Puglia altri 224 casi Covid (75 nel Barese) e un decesso. Tasso di positività all'1,07%

Sono 224 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 4 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 20.992 test effettuati, è dell'1,07%, in leggero aumento rispetto allo 0,99% fatto registrare giovedì scorso con un numero sostanzialmente simile di tamponi (circa 21.500).

Nel dettaglio si segnalano 75 nuovi casi nel Barese, 8 nella Bat, 30 nel Brindisino, 28 nel Foggiano, 47 nel Leccese, 32 nel Tarantino e 6 per provincia di definizione. Al totale vanno tolti 2 casi precedentemente inclusi nell'elenco dei residenti fuori regione. Un decesso è stato riscontrato nelle ultime 24 ore.

Salgono a 3.139 le persone attualmente positive (+5 rispetto a ieri). Per quanto riguarda la pressione negli ospedali i ricoverati complessivi, al momento, sono 163, cinque in più rispetto al giorno prima. Di questi 146 sono nei reparti non critici (+4) e 17 in terapia intensiva (+1).

Da inizio epidemia in Puglia sono stati individuati 273.548 casi su 4.261.125 di test eseguiti con 263.565 persone guarite e 6.844 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.