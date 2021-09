Scoperti 228 nuovi casi Covid in Puglia con 5 decessi. Il tasso di positività cala all'1,41%

Sono 228 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 4 settembre 2021. Il tasso di positività, a fronte di 16.224 test effettuati, è dell'1,41%, in calo rispetto all'1,98% fatto registrare una settimana fa in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio sono stati individuati 70 nuovi casi nel Barese, 4 nella Bat, 28 nel Brindisino, 54 nel Foggiano, 55 nel Leccese, 16 nel Tarantino e uno per residenti fuori regione. Cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore per un totale, da inizio pandemia, di 6.722.

Le persone attualmente positive sono 4.323 (-60 rispetto a ieri). I ricoverati, invece, salgono a 250 (+2) con 230 persone in reparti non critici (+2) e 20 in terapia intensiva (dato stabile). Ad oggi sono 264.627 i casi totali sui 3.343.272 test eseguiti e sono 253.582 le persone guarite. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.