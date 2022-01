Nuovo record di casi Covid nella regione: 5.514 in un giorno, almeno un pugliese su 100 ha il virus. I ricoverati attuali oltre 400

Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: secondo il bollettino epidemiologico regionale del 5 gennaio 2021, si sono stati 5.514 contagi in più rispetto al giorno precedente, con un tasso di positività, su 71.121 test effettuati, del 7,75%, quasi il doppio rispetto a quello fatto registrare 7 giorni fa (3,9%) con un numero simile di test (circa 75mila).

In particolare, si segnalano 1.850 nuovi casi nel Barese, 535 nella Bat, 564 nel Brindisino, 554 nel Foggiano, 933 nel Leccese, 949 nel Tarantino, 103 per residenti fuori regione e 26 per provincia di definizione. Nessun decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore nella regione.

Salgono a 41.162 le persone attualmente positive: in sostanza almeno un pugliese su 100 in questo momento convive con il virus. In ascesa anche i ricoveri: attualmente in ospedale vi sono 402 pazienti (+32 rispetto a ieri), di cui 364 in area non critica (+30) e 38 in terapia intensiva (+2).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 328.360 casi Covid su 6.042.681 test eseguiti con 280.205 persone guarite e 6.993 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.