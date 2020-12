Oltre 1700 nuovi contagi Covid in Puglia e 24 decessi. Risalgono i ricoveri

Sono 1789 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale per il 6 dicembre. Un numero ancora elevato, dunque, tenendo conto che sono stati effettuati, nelle ultime 24 ore, 7293 test.

Si segnalano 783 nuovi positivi in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 160 nella Bat, 214 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 259 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.