In Puglia nuovo record di casi con 5.558 contagi Covid. Superata quota 7mila decessi da inizio epidemia

Sono 5.558 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 6 dicembre 2022. Il tasso di positività odierno, su 75.641 test effettuati, è del 7,35%, in aumento rispetto al 4,5% fatto registrare 7 giorni fa con circa 90mila test.

In particolare, si segnalano 2.333 casi nel Barese, 634 nella Bat, 568 nel Brindisino, 642 nel Foggiano, 1.022 nel Leccese, 226 nel Tarantino, 114 per residenti fuori regione e 19 per provincia di definizione. Otto i decessi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione.

Salgono a 45.648 le persone attualmente positive (ieri erano 41.162): Non si ferma neppure la crescita dei ricoveri: al momento, negli ospedali pugliesi, vi sono 422 pazienti (+20 rispetto a ieri), di cui 384 in area non critica (+20) e 38 in terapia intensiva (valore invariato).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 333.918 casi Covid su 6.118.322 test con 281.269 persone guarite e 7.001 morti. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.