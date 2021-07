Scoperti altri 60 casi Covid in Puglia (18 nel Barese). I ricoverati scendono ancora e si avvicinano a quota 100

I numeri del bollettino. Il tasso di positività, su 7.122 test eseguiti, è dello 0,84%, in aumento rispetto allo 0,7 di martedì scorso, in condizioni simili per arco settimanale

Sono 60 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 6 luglio 2021. Il tasso di positività, su 7.122 test eseguiti, è dello 0,84%, in aumento rispetto allo 0,7 di martedì scorso, in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 18 nuovi positivi in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test. Ad oggi 244.347 sono i pazienti guariti mentre scendono a 2.578 i casi attualmente positivi (ieri erano 2.607). Deciso calo dei ricoverati, scesi a 102 dai 117 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571 così suddivisi: 95.235 nella provincia di Bari; 25.604 nella Bat; 19n833 nella provincia di Brindisi, 45.181 nella provincia di Foggia, 27.018 nella Provincia di Lecce, 39.515 nella Provincia di Taranto, 814 attribuiti a residenti fuori regione, 371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.7.2021 è disponibile a questo link.