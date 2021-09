In Puglia individuati altri 122 casi Covid (dieci nel Barese). Due decessi nelle ultime 24 ore

Le persone attualmente positive sono 4.297 (ieri erano 4.318) mentre i ricoverati totali risalgono a 250 (+4) di cui 228 in reparti ordinari (+2) e 22 in terapia intensiva (+2)

Sono 122 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 6 settembre 2021. Il tasso di positività odierno, basato su 7.946 test effettuati, è dell'1,54%, in leggerissimo calo rispetto all'1,58% fatto registrare lunedì scorso seppur con circa 6.700 tamponi eseguiti.

In particolare, si segnalano 10 nuovi contagi in provincia di Bari, 2 nella Bat, 35 nel Foggiano,70 nel leccese, 1 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 3 per provincia di definizione. Due i decessi riscontrati: il totale da inizio pandemia passa così a 6.724.

Le persone attualmente positive sono 4.297 (ieri erano 4.318) mentre i ricoverati totali risalgono a 250 (+4) di cui 228 in reparti ordinari (+2) e 22 in terapia intensiva (+2). Ad oggi sono 264.905 i casi totali di Covid su 3.364.480 test eseguiti e salgono a 253.884 le persone guarite. Il bollettino epidemiologico del 6 settembre 2021 è disponibile a questo link.