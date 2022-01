Altri 5.581 casi Covid in Puglia (1.681 nel Barese) e cinque decessi. Gli attualmente positivi superano quota 50mila

In salita anche i ricoverati non gravi: al momento sono 442 (+20 rispetto a ieri), di cui 408 in area non critica (ieri erano 384) e 34 in terapia intensiva (meno 4 rispetto al giorno precedente)