Prosegue il calo dei contagi Covid in Puglia: 870 casi e ricoverati sotto i 1700. Altri 20 decessi

I numeri del bollettino epidemiologico regionale. Registrato un tasso di positività del 7,44%, in discesa rispetto al 10,11% di venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale

In Puglia sono stati registrati 870 casi di Covid su 11.686 test eseguiti, secondo il bollettino epidemiologico del 7 maggio 2021. Prosegue il forte calo della curva epidemica con un tasso di positività del 7,44%, in discesa rispetto al 10,11% di venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 221 nuovi casi in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella Bat, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I ricoverati calano a 1.685 (-29 rispetto a ieri).

Si segnalano altri 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test. Ad oggi 190.368 sono i pazienti guariti mentre calano a 44.637 i casi attualmente positivi (ieri erano 45.475)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 241.062 così suddivisi: 92.003 nella provincia di Bari, 23.894 nella Bat, 18.245 nella provincia di Brindisi, 43.394 nella provincia di Foggia, 24.515 nella provincia di Lecce, 37.871 nella provincia di Taranto, 772 attribuiti a residenti fuori regione,. 368 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/uMGN7