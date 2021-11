In Puglia altri 166 nuovi casi con due decessi. Ricoveri in leggera salita ma riempimento degli ospedali sempre basso

Sono 166 i nuovi Casi Covid scoperti in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 7 novembre 2021. Il tasso di positività, su 16.895 casi odierni, è dello 0,98%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,97% fatto registrare domenica scorsa.

In particolare, si segnalano 41 nuovi casi nel Barese, 15 nella Bat, 26 nel Brindisino, 41 nel Foggiano, 26 nel Leccese, 15 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione. Due i decessi riportati nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive salgono a 3.447 (ieri erano 3.331). I ricoverati attuali sono 166, cinque in più rispetto a sabato: di questi 146 sono in area non critica (+4) e 20 in terapia intensiva (+1). Da inizio pandemia sono stati individuati in Puglia 274.204 casi su 4.317.777 test con 263.908 persone guarite e 6.849 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.