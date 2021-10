Sempre più bassa la curva Covid in Puglia: registrati 94 nuovi casi, tasso di positività allo 0,72%

Sono 94 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 7 ottobre 2021. In particolare, su 12.982 test effettuati, il tasso di positività è dello 0,72%., in ulteriore calo rispetto al già basso valore dello 0,86% fatto registrare giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 25 nuovi casi nel Barese, 4 nella Bat, 8 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 18 nel Leccese, 15 nel Tarantino e 2 per residenti fuori regione. Nessun decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore.

Scendono a 2.450 le persone attualmente positive (-49 rispetto a ieri) mentre calano leggermente i ricoverati: oggi sono 165 (-3) di cui 146 in aree non critiche (-4) e 19 in terapia intensiva (+1). Complessivamente sono 269.465 i casi totali su 3.766.644 test eseguiti con 260.218 persone guarite e 6.797 persone decedute. Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile a questo link.