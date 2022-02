In Puglia 20 nuovi decessi Covid nelle ultime 24 ore e altri 9.289 casi. Calano in modo netto i ricoveri

In particolare, si segnalano 2.603 casi nel Barese, 735 nella Bat, 763 nel Brindisino, 1.465 nel Foggiano, 2.438 nel Leccese, 1.199 nel Tarantino, 55 per residenti fuori regione e 31 per provincia in definizione