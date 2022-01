Nuovo primato di contagi Covid in Puglia: 8.980 in un giorno, oltre 3.300 nel Barese. Quindici decessi nelle ultime 24 ore

Nuovo record di contagi Covid in Puglia con 8.980 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'8 gennaio 2022. Il tasso di positività, su 86.747 test effettuati, è del 10,35%, in deciso aumento rispetto al 4,43% di 7 giorni fa quando vi furono circa 67mila test.

In particolare, si segnalano 3.340 nuovi casi nel Barese, 717 nella Bat, 699 nel Brindisino, 1.135 nel Foggiano, 1.953 nel Leccese, 996 nel Tarantino, 108 per residenti fuori regione e 32 per provincia in definizione. Quindici, invece, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore nella regione.

Le persone attualmente positive raggiungono quota 57.850 (ieri erano 50.664). In salita anche i ricoveri, ormai prossimi alle soglie per la zona gialla: complessivamente vi sono 469 pazienti (+27 rispetto a ieri), di cui 430 in area non critica (+22) e 39 in terapia intensiva (+5).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 348.479 casi Covid su 6.241.100 test eseguiti con 283.608 guariti e 7.021 deceduti. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.