In Puglia 113 nuovi casi Covid e 4 decessi. Il tasso di positività resta stabile sotto l'1%

Sono 113 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'8 ottobre. Il tasso di positività odierno, su 11.664 test eseguiti, è dello 0,97%, in calo rispetto all'1,19% fatto registrare venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 39 nuovi casi nel Barese, 2 nella Bat, 6 nel Brindisino, 30 nel Foggiano, 19 nel Leccese, 18 nel Tarantino e due per provincia ancora in definizione. Al computo totale vanno tolti tre casi tra quelli dei residenti fuori regione. Quattro i decessi riportati nelle ultime 24 ore.

Scendono a 2.410 gli attualmente positivi (-40 rispetto a ieri). I ricoverati sono in calo a 155 (-10) di cui 135 nei reparti non critici (-11) e 20 in terapia intensiva (+1). Da inizio pandemia sono 269.578 i casi totali su 3.778.308 test eseguiti con 260.367 persone guarite e 6.801 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.