In Puglia 810 casi Covid e cinque decessi. Prosegue la discesa dei ricoveri

In Puglia sono stati individuati 810 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'8 settembre 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 4.759 test, è del 17,02. Sette giorni fa vi furono 1.025 casi su 8.976 test, per un tasso dell'11,42%.

In particolare, si segnalano 232 nuovi contagi nel Barese, 50 nella Bat, 61 nel Brindisino, 114 nel Foggiano, 239 nel Leccese, 103 nel tarantino, 8 per residenti fuori regione e 3 per provincia in definizione. Cinque decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Scendono a 12.426 gli attualmente positivi (ieri erano 12.618). I ricoverati calano a 186 (-4), di cui 178 in area non critica (-5) e 8 in terapia intensiva (+1). Il bollettino odierno è disponibile a questo link.