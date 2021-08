Scoperti altri 144 casi Covid in Puglia. In salita il tasso di positività e i ricoveri

In particolare, si segnalano 21 nuovi casi in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella Bat, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota

Sono 144 i nuovi casi di Covid in Puglia, secondo il bollettino regionale del 9 agosto 2021. Il tasso di positività rilevato, su 5.504 test eseguiti, è del 2,62%, praticamente raddoppiato rispetto all'1,3% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale. In particolare, si segnalano 21 nuovi casi in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella Bat, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Registrato un decesso nella Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test. Ad oggi 247.784 sono i pazienti guariti mentre sono 3.442 i casi attualmente positivi (ieri erano 3.396). I ricoveri salgono a 123 rispetto ai 111 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi: 96.209 nella provincia di Bari, 6.179 nella Bat, 20.336 nella provincia di Brindisi, 45.765 nella provincia di Foggia, 28.155 nella provincia di Lecce, 39.955 nella provincia di Taranto, 879 attribuiti a residenti fuori regione, 425 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.8.2021 è disponibile a questo link.