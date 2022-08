Calano i ricoveri Covid in Puglia. Il bollettino odierno: altri 3.307 casi e 19 decessi

In Puglia sono stati individuati altri 3.307 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 9 agosto 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 19.106 test, è del 17,31%, in leggerissimo aumento rispetto al 17,29% fatto registrare martedì scorso, quando vi furono 3.228 casi su 18.617 test.

In particolare, vi sono stati 927 casi nel Barese, 171 nella Bat, 326 nel Brindisino, 382 nel Foggiano, 874 nel Leccese, 513 nel Tarantino, 90 per residenti fuori regione e 24 per provincia in definizione. Diciannove i decessi in Puglia conteggiati dal bollettino odierno.

Calano a 43.397 le persone attualmente positive (ieri erano 45,675). I ricoverati scendono a 419 (-16), di cui 405 in area non critica (-14) e 14 in terapia intensiva (-3).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.421.700 casi Covid su 12.253.790 test eseguiti, con 1.369.406 persone guarite e 8.897 decedute. Il bollettino di oggi è disponibile a questo link.