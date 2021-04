In Puglia altri 1791 casi Covid, resta alto il numero di decessi. Prosegue il calo del tasso di positività e scendono i ricoverati

In Puglia sono stati registrati 1791 nuovi casi Covid a fronte di 14.281 tamponi effettuati, secondo il bollettino epidemiologico del 9 aprile 2021. Il tasso di positività odierno è del 12,54%, in calo rispetto al 14,57% di una settimana fa, in un contesto settimanale simile.

In particolare si segnalano 625 nuovi casi in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella Bat, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Ancora elevato il numero di decessi, con 48 morti nell'ultima giornata, dei quali 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test. Ad oggi 151.177 sono i pazienti guariti. Salgono invece a 51.047 i casi attualmente positivi (ieri erano 50.755) mentre calano di 36 unità a 2240 i ricoveri

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 207.367 così suddivisi: 80.842 nella provincia di Bari, 20.271 nella Bat, 15.202 nella provincia di Brindisi, 37.910 nella provincia di Foggia, 19.910 nella provincia di Lecce, 32.218 nella provincia di Taranto, 707 attribuiti a residenti fuori regione, 307 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/fBo7q