In Puglia altri 4.904 casi Covid e un decesso. Stabili i ricoveri, tasso di positività all'8,01%

Sono 4.904 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 9 gennaio 2021. Il tasso di positività odierno, su 61.193 test effettuati, è dell'8,01%, in calo rispetto al 20,1% di 7 giorni fa, quando vi furono appena 17mila tamponi essendo un giorno post festivo e domenicale (il 2 gennaio).

In particolare, vi sono stati 1.310 nuovi casi nel Barese, 445 nella Bat, 989 nel Brindisino, 501 nel Foggiano, 1.197 nel Leccese, 431 nel Tarantino, 60 per residenti fuori regione, 11 per provincia in definizione. Una persona è deceduita nelle ultime 24 ore.

Non si arresta la corsa degli attualmente positivi, saliti a quota 62.330 (ieri erano 57,850). Sostanzialmente stabili i rivcoverati: oggi sono 468 (-1) rispetto a ieri, di cui 428 in reparti non criticai (-2) e 40 in terapia intensiva (+1).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 353.383 casi Covid su 6.302.293 test eseguiti con 284.031 guariti e 7.022 decessi. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.